Garibaldi é motivo de caricatura no Jornal da Globo

Reprodução Charge foi ao ar no Jornal da Globo do dia 4.

O tema da charge é a CPI das Escutas Telefônicas Clandestinas, instalada com a finalidade de investigar escutas telefônicas ilegais, conforme denúncia publicada na revista Veja em agosto de 2007.Entre os alvos de escutas telefônicas irregulares, de acordo com a revista, estariam Garibaldi Alves e os senadores tucanos Arthur Virgílio (AM), Tasso Jereissatti (CE) e Alvaro Dias (PR).A transcrição, pela revista Veja, de um diálogo entre o presidente do STF e Demóstenes Torres, que teria sido gravado por um agente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), movimentou os três Poderes da República por toda a segunda-feira (1º de setembro).