Empresas farão pelo SUS exames em crianças e adolescentes Contratação de empresas para realização de exames acontece até o final da semana.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), está efetuando o processo de contratação de prestadores de serviços privados para a realização de exames de Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM) em crianças e adolescentes usuários da rede pública de saúde.



Segundo o responsável pela Coordenadoria de Planejamento e Controle do Sistema de Saúde (CPCS), Carlos Eduardo de Albuquerque Costa, a Secretaria está entrando em contato com as empresas que se dispuseram a participar do processo. Essas instituições podem oferecer exames de TC e RM por um preço sobre o teto – com valores acima da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) e devem ter seus contratos finalizados até a próxima sexta-feira (11).



"Hoje, essas empresas já possuem uma demanda encaminhada pela Saúde. Assim que essa demanda for atendida, com base na tabela SUS, nós incluiremos a nova demanda, para o término das filas de exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada", explica o coordenador.



Ainda de acordo com Carlos Eduardo, o preço a ser praticado nesse processo, será utilizado somente por um período de seis meses. Depois de terminado esse prazo, voltará a ser seguido o preço da tabela SUS. "Já a partir da próxima segunda-feira (14), acredito que poderemos encaminhar essa nova demanda. O número de instituições que aderiram ao processo é suficiente para atender aos pedidos de exames no tempo determinado".



Fonte: Assecom/RN