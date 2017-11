Candidato da coligação “Natal Melhor II” confirma possibilidade de desistência conjunta Pleiteantes ao cargo teriam dado ultimato a Micarla para se posicionar até sexta; candidatos da outra coligação não têm queixas.

Ao contrário do que disse o candidato a vereador Ubaldo Fernandes (PP), há sim a possibilidade de que os candidatos da coligação “Natal Melhor III” desistam da eleição devido à suposta falta de apoio da chapa majoritária. Os candidatos teriam dado prazo a Micarla de Sousa (PV) para se posicionar até a próxima sexta-feira (12).



De acordo com uma pessoa que disputa o cargo de vereador pela coligação “Natal Melhor II”, e que esteve na reunião da coligação – mas prefere não se identificar –, os candidatos vêm se queixando da falta de participação de Micarla em eventos dos parlamentares e o pouco auxílio estrutural para a campanha dos pleiteantes a vagas na Câmara Municipal do Natal.



Ainda segundo a pessoa que disputa o cargo, os candidatos a vereador na chapa podem desistir da eleição caso não obtenham o compromisso de que Micarla vai intensificar a participação ativa na campanha. Contudo, a outra coligação que também apóia a candidata não vem se queixando de falta de apoio.



O candidato Assis Oliveira (PR), que compõe a coligação “Natal Melhor II”, afirma que não vem ouvindo queixas dos demais candidatos a uma possível falta de participação de Micarla. Segundo o ex-vereador, pelo menos no seu caso, a candidata vem sendo solícita durante o pleito.



“O apoio que recebo é muito bom, mas não é o apoio financeiro. Sempre que convidamos Micarla para os nossos eventos ela vem buscando comparecer. Mas não posso dizer que ela está ajudando a todos da outra coligação porque realmente eu não sei”, disse Assis Oliveira.