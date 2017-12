Corregedoria apura falha de policiais em fugas da plantão zona Sul Agentes Sérgio Lopes de Oliveira, André Severiano da Silva e André Gustavo Costa Lins respondem a processo administrativo no órgão.

Três agentes de Polícia Civil respondem a procedimento administrativo para apurar se foram “negligentes e displicentes” na fuga de presos da delegacia de plantão da zona Sul. O procedimento foi instaurado pela Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme divulgado na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE).



Segundo a portaria que instaura o procedimento, os agentes Sérgio Lopes de Oliveira, André Severiano da Silva e André Gustavo Costa Lins estão sendo investigados por uma possível falha “na vigilância do preso Lenilson Eduardo da Silva, que após ser algemado no encosto de uma cadeira localizada no corredor da delegacia após ser preso e autuado em flagrante, empreendeu fuga, com as algemas nos pulsos”. Essa fuga se deu no dia 27 de julho passado.



O agente André Gustavo Costa Lins responde ainda por outro procedimento, desta vez para apurar se ele foi “negligente e displicente no exercício da função policial, quando falhou na vigilância dos presos Tony Teixeira Abreu, Jeanderson Douglas Rodrigues do Nascimento, Márcio Filgueira Xavier e Emerson Thiago Camelo, os quais empreenderam fuga da delegacia de plantão zona Sul”. Essa fuga foi registrada em 1º de agosto.



As portarias que instauram os procedimentos são assinadas pelo corregedor-geral, João Eider Furtado de Medeiros, e foram publicadas no Diário Oficial desta quarta.