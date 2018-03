TCU condena ex-prefeito de Jandaíra

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou Silvano Pinheiro da Câmara, ex-prefeito de Jandaíra, e a empresa ACS Comércio e Serviços Ltda., ao pagamento de R$ 49.751,98, valor atualizado.O tribunal encontrou irregularidades na prestação de contas de recursos recebidos da Fundação Nacional de Saúde. A verba foi destinada à ampliação de um sistema de abastecimento de água, com instalação de poços na comunidade rural de Trincheiras.O TCU constatou que 29% dos serviços não foram executados. Além disso, houve ausência de assinatura da autoridade competente nos formulários da prestação de contas. O município também foi condenado a pagar R$ 3.209,88.Além de devolver o valor, o ex-prefeito terá que pagar multa de R$ 1,5 mil. Os responsáveis terão 15 dias para comprovar o pagamento aos cofres do Tesouro Nacional. A cobrança judicial foi autorizada, mas cabe recurso da decisão.Cópia da documentação foi enviada á Procuradoria da República no Rio Grande do Norte para as medidas cabíveis. O ministro Benjamin Zymler foi o relator do processo.

* Fonte: TCU.