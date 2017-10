Fotógrafo de Assu fica entre os três primeiros colocados no prêmio Leica-Fotografe

Jean Lopes Fotógrafo já foi premiado no concurso em 2006 e 2007.

Esta é a terceira vez que Lopes participa do concurso. Em 2006, o fotógrafo saiu vencedor na categoria de Cor, para fotografias coloridas e em 2007, ganhou o prêmio máximo do concurso, na categoria Ensaio, pelo conjunto intitulado “Pau-de-Sebo”.Dessa vez, o trabalho premiado foi uma fotografia em preto e branco, que faz parte das pesquisas iniciais de “Bravos”, documentário sobro o ciclo produtivo da cera de carnaúba no vale do Açu.O documentário, que Lopes vem produzindo desde o final do ano passado, tratará de todos os aspectos relativos a extração da cera, mas será focado principal no lado humano dos trabalhadores que exercessem a atividade, uma das mais tradicionais da economia do estado.“Desde que a extração da cera da carnaúba começou, há cerca de 200 anos, pouca coisa mudou. Sem falar que é um dos ciclos econômicos mais importantes do estado”, destaca.Embora tenha a certeza de lugar garantido entre os três primeiros colocados, Jean Lopes ainda não sabe o resultado final. A ordem de classificação do concurso só será conhecida no dia 11 de setembro, na cerimônia de premiação em Paraty, Rio de Janeiro.“Independente da classificação espero que esse prêmio possa ajudar a conseguir um financiamento pro documentário. Vou precisar de pelo menos três anos para poder realizar esse trabalho com a profundidade necessária”, afirma.Depois de saber o resultado, Jean Lopes participará do evento Paraty em Foco, mostra internacional que vai de 10 a 14 de setembro, também em Paraty.A fotografia premiada só poderá ser publicada após a divulgação do resultado final do concurso. Essa é a sexta edição do prêmio Leica-Fotografe no Brasil.