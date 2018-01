Poder Municipal: 20 perguntas

Vlademir Alexandre Prefeitura do Natal.

conversou com especialistas no assunto e vereadores, e consultou a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica do Município de Natal de 1990.De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Município é regido por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. A lei orgânica do município de Natal em vigor é de 1990.O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, eleitos para legislatura, pelo sistema proporcional entre cidadãos maiores de dezoito anos, no gozo de direitos políticos, por voto direto e secreto, na forma da legislação federal pertinente.Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do Município. Entre as principais estão: arrecadação e aplicação de rendas; políticas, planos e programas municipais de desenvolvimento; criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e dos órgãos da administração direta e indireta do Município; Plano Diretor de uso do solo.São competências exclusivas da CMN fixar a remuneração dos Vereadores, do Prefeito, Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e do Procurador Geral do Município, anualmente; e fiscalizar os atos de gestão do Executivo e o uso dos recursos públicos.O prefeito representa o Município em juízo e fora dele. Compete ao chefe do poder executivo municipal nomear e exonerar Secretário Municipal, Diretor de autarquia ou instituição de que participe o Município; sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução; vetar projeto de lei; dispor sobre a organização o funcionamento da administração municipal; planejar e promover execução de serviço público municipal; enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento.O Vice- Prefeito auxilia o Prefeito e exerce função e missão que por ele lhe sejam cometidas, inclusive, a responsabilidade por qualquer Secretaria ou empresa sob controle do Município.O Secretário Municipal é escolhido pelo prefeito para orientar, coordenar e executar as atividades dos órgãos e das entidades da administração municipal, na área de sua competência; referendar os atos e os decretos do Prefeito e expedir instruções para a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos relativos aos assuntos de sua secretaria; e apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados por sua secretaria.A Lei Orgânica estabelece como obrigações do Município, a implantação do sistema de planejamento municipal; suplementar da legislação federal e a estadual; garantir o adequado ordenamento territorial; regularizar os limites de bairros e de logradouros; promover a proteção do patrimônio histórico cultural do Município, proteger o meio ambiente; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; organizar e prestar, diretamente ou sobe regime de permissão ou de concessão, serviços públicos como de transporte coletivo e de limpeza urbana. Também são obrigações do Município os serviços de saúde e educação.O Plano Diretor é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município. Elaborado pelo Poder Executivo do Município com auxílio do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, define as áreas especiais de interesse social, urbanístico e ambiental e fixa as diretrizes adequadas para o uso e para a ocupação do solo urbano. Todo ano é submetido à apreciação da Câmara de Vereadores, que os aprovará pelo voto de dois terços de seus membros, só podendo modificá-los com o mesmo quorum.A lei estabelece que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público. Ao município cabe a prestação de assistência à saúde de forma integral e permanente à população; o planejamento e execução das ações de vigilância sanitária, nutricional e epidemiológica; atividades de estudo, de pesquisa e de avaliação ao da demanda do atendimento médico; campanhas educacionais e informativas; a coordenação da política municipal de medicamentos; e o controle da doação de órgãos.O sistema de ensino do Município deve obrigatoriamente oferecer ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiverem acesso em idade própria, e infantil, em creches e em pré-escola, às crianças de zero a seis anos de idade. Também é obrigatório o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, mental ou sensorial, através da rede regular de ensino municipal; a oferta de ensino noturno regular e os programas de erradicação do analfabetismo. Além disso, o Município deve oferecer programas suplementares de alimentação e de assistência a saúde.O Município deve executar o plano de saneamento básico, de forma a atender às necessidades de toda a população. Cabe ao Município a definição de uma política de saneamento básico, interligada com os programas da União e do Estado.Na prestação de serviços de transportes público coletivo, o Município pode delegar a exploração dos serviços à empresa operadora, através de concessão. O Município deve garantir a segurança, tratamento digno e conforto aos passageiros. É obrigatória a gratuidade aos maiores de sessenta e cinco anos e das pessoas portadoras de deficiência física. No reajuste de tarifas, o Município deve dar ampla divulgação dos elementos inerentes ao cálculo tarifário. Cabe ao Município também a integração entre sistemas e meios de transportes e racionalização de itinerários. Nas vias servidas por transportes coletivos tem prioridades para pavimentação e manutenção.É função do Município a elaboração do Código do Meio Ambiente, que define a política de preservação e adequação ecológica; colaborar com a União e com o Estado na definição de espaços territoriais de seus componentes; promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; definir o uso e a ocupação do solo, do subsolo e da água, através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços.A assistência social é prevista pelo Município a quem dela necessitar, tendo por objetivo a proteção à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; a ajuda aos desamparados e às famílias numerosas desprovidas de recursos; proteção e encaminhamento de menores abandonados para as organizações públicas e privadas que cuidem do problema; a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiências; e a ajuda específica em decorrência de calamidade pública.O Município tem o dever de fomentar as práticas esportivas de competição, formais, não formais e de lazer, como direito de todos. Para isso, devem ser criadas áreas destinadas à prática esportiva e ao lazer comunitário. É prioritária a promoção ao desporto educacional, com o incentivo e apoio às ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem de educação física. O Município também deve criar um Fundo Municipal do Desporto e do Lazer.Ao Município compete implementar uma política cultural com a finalidade de aprofundar a consciência da população sobre o patrimônio cultural e estimular a produção e o enriquecimento das manifestações culturais. Também é dever do Município, a proteção de obras, de objetos, de documentos e de imóveis de valor histórico, artístico, cultural, paisagístico, ecológico, arquitetônico, paleontológico, social e científico. Ainda são funções do Município a criação e manutenção de espaços culturais devidamente equipados e a valorização dos profissionais da produção e da difusão cultural.O turismo deve ser incentivado pelo Município, como fator de desenvolvimento sócio-econômico e cultural. Cabe ao poder executivo dar prioridade as áreas de interesse turístico, intensificando sua limpeza e mantendo em boas condições as vias de acesso às mesmas; viabilizar a criação de áreas especiais de interesse turístico; e realizar programas de sinalização turística exclusiva. O Município também deve elaborar um Plano Diretor Integrado de Turismo com objetivo de nortear a ação e o desenvolvimento nesta área.A Lei Orgânica estabelece que a Guarda Municipal destina-se à proteção dos bens, do patrimônio, de serviço de instalações de Município.Os recursos do Município provêm de tributos da competência municipal, como o imposto sobre propriedade predial e territorial urbano (IPTU); o imposto de transmissão "inter vivos" (ITIV); o imposto sob a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel (IVVC); o imposto sob o serviço de qualquer natureza, exceto os de competência estadual definidos em lei complementar federal (ISS); e também de parte de alguns impostos arrecadados pela União e pelo o Estado, bem como repasses.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 20 a 26 de setembro de 2008)