Em 92, Wilma de Faria elegeu um “poste”: Aldo Tinôco, um técnico-sanitarista que fazia parte de sua equipe na Prefeitura de Natal. Passados pouco mais de 15 anos, imaginava-se que a governadora Wilma ao lado do bem-avaliado prefeito Carlos Eduardo, do senador bom de voto Garibaldi Filho e do presidente mais popular da história do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, poderia eleger até um “poste”.O potencial eleitoral e a aprovação popular destes líderes são inegáveis, atestam as pesquisas. Em tese, a eleição do “poste”, apoiado por eles, seria possível. Mas, não. O eleitorado de Natal tende, neste primeiro turno, provar o contrário. Fátima Bezerra (PT) está longe de ser um “poste”. É deputada de alguns mandatos. Mas bem que Fátima gostaria que essa ‘coisa’ funcionasse. Com tantos apoios importantes, qualquer político gostaria de ser o “poste”. A petista apostou nisso. Se houver 2º turno, terá de buscar muito mais.

Caldo de galinha

Miguel Weber, marido de Micarla (PV), está confiante, mas não é menino. Nos últimos eventos da campanha pedia cautela aos correligionários da Borboleta. “Vai dar primeiro turno, mas só quero comemorar depois que as urnas forem abertas. Até lá, temos de avitar o clima de ‘já ganhou’”, comentou o radialista.

Já ganhou

Por falar em ‘já ganhou’, JA ganhou mesmo. O senador José Agripino Maia, líder do Democratas, sai vitorioso desta campanha, seja qual for o resultado. Se Micarla vencer, melhor ainda. Mas se perder, Agripino ganha assim mesmo. Como um dos principais avalistas da Borboleta, o senador ressuscitou a liderança dele na capital, tida em baixa por alguns analistas. E, de quebra, fez-se de vítima diante dos ataques do presidente Lula.

Já ganhou 2

Em caso de vitória de Micarla no primeiro turno, outros políticos ganham dividendos em Natal. Rosalba Ciarlini (DEM) ‘lavou a burra’. A senadora pôde desfilar sua candidatura ao governo livremente. Robinson Faria (PMN) também ganhou espaços, ao lado do filho Fábio Faria (PMN). Agora, quem saiu do mesmo jeito que entrou, pequenino, na campanha da capital, foi João Maia. Aparentemente, o deputado do PR não conseguiu somar nada. Só apresentou-se com desenvolvura no interior do estado.

Voto é secreto

Por conta dos traficantes de drogas e chefes de milícias no Rio de Janeiro, o eleitor em todo o país não poderá portar celular, máquina fotográfica ou filmadora na cabine de votação neste domingo, 5 de outubro. A decisão é do TSE. O cuidado é para evitar o registro do voto por parte do eleitor ameaçado pelos bandidos. Pode uma coisa dessas?

Clube dos 13

Um observador atento da eleição de Natal me dizia esta semana: “Nenhum dos envolvidos na Operação Impacto ficará fora da próxima legislatura. Serão todos eleitos”, previa. A conferir.

Mais do mesmo

Em relação ao PT, o prognóstico é o seguinte: Júnior Rodoviário e Fernando Lucena. Só. Se pintar outro nome será surpresa, analisa um dirigente da legenda em Natal.

Em baixa

Ouvi de outro observador: “A classe média vai perder espaços na Câmara Municipal de Natal”. Não vou citar nomes para respeitar todas as candidaturas. Mas concordo.

Esperança

Os números do Ibope serviram para levantar o moral da tropa de Fátima Bezerra. A margem de 3% para realização do segundo turno é um alento diante das pesquisas dos institutos locais dando como certa a eleição de Micarla neste domingo.

Jogo zerado

Comenta-se que as pontes entre Wilma de Faria e Micarla de Sousa já estão sendo reconstruídas. Mesmo antes do primeiro turno. O discurso para “zerar o jogo” já foi lançado pelo deputado Robinson Faria. Em caso de vitória da Borboleta, o importante será dizer que Micarla nunca deixou a base da governadora. O que houve foi apenas uma ‘divergência’.Peeegueeee! O gesto obsceno é reprovável em qualquer circunstância. Ainda mais numa campanha eleitoral. Pois bem. Foi assim que flagraram a esposa do prefeito Zé Lins (PSB) na reta final da eleição em Currais Novos. Ao encontrar os apoiadores do adversário do marido, Geraldo Gomes (DEM), Ângela Lins, não contou conversa: deu o dedo pra galera. Não foi só ela não. A baixaria foi geral.» Nessa história de o wilmismo lançar ‘bases’ para reconstruir as pontes com Micarla, fala-se que um dos operadores mais graduados é o marqueteiro Alexandre Macedo. É o que diz a rua.» Quem mudou? Rosalba ou o PT? A senadora do DEM subiu no palanque de oito candidatos apoiados pelo PT. O de Parelhas, Francisco do PT, foi um dos primeiros a ter o voto de Rosalba.» Rosalba também subiu no palanque de Ivan Júnior (PP) em Assu, cujo vice é do PT, Alberto Luis. A rosa está cada vez mais ‘vermelha’.» Depois de livrar-se da cassação no TRE, Fafá Rosado segue tranqüila à reeleição. Larissa Rosado (PSB) não faz feio, mas amarga sua segunda derrota. E Renato Fernandes (PR) quer atingir de 10% a 15% do eleitorado mossoroense. A conferir.» Três nomes surgem no marketing da capital nesta campanha: Adriano de Souza (Fátima), Jener Tinoco (Wober) e Zé Ivan (Micarla). Todos se destacaram. Cada um com seu jeito.» Neste domingo vamos ter o Jornal 96 especial “eleições 2008”. Em parceria com o Nominuto. A partir das 5 da tarde, na 96 FM.

* Esta coluna foi publicada no Nasemana em 04-10-08.