Precisamos dar respostas à sociedade em uma série de coisas", afirma secretário de Segurança

Thyago Macedo Resultado da Operação Cinzel foi apresentado na tarde desta quinta-feira.

Na Cinzel, nome dado a um instrumento utilizado para cortar ferro e madeira muito usado em desmanche de carros, cumpriu 22 mandados de busca e aprensão em sucatas dos bairros Alecrim e Quintas. No total, duas pessoas foram presas na sucata Boa Fé onde havia um veiculo Palio com queixa de roubo e alguns motores com chassi raspado.Além disso, foram encontrados cinco carros com impedimentos bancários e três carros totalmente desmanchados. De acordo com o delegado Ulisses de Souza, titular da Delegacia Especializada em Defesa e Propriedade de Cargas e Veículos (Deprov), essas peças e carros irão passar por uma perícia no Instituto Técnico-Cientifico de Polícia (Itep) e a polícia continuará investigando para descobrir se eles são fruto de roubos.O delegado explicou que as investigações começaram a partir de um mapeamento diário e mensal que mostra as principais áreas com registro de furto e roubo de carros. “Nós tivemos o apoio da Secretaria Estadual de Tributação e do Detran nesta Operação”, frisou Ulisses de Souza.Para o secretário de Segurança, ações como a desta quinta-feira serão realizadas em outras áreas. “Precisamos dar respostas à sociedade em uma série de coisas. No entanto, não podemos fazer tudo de uma vez, temos que desenvolver um trabalho constante e essa é uma das metas da Sesed”, disse.Agripino Oliveira Neto ressaltou que outro ponto prioritário da secretaria de Segurança é a realização do concurso público. “Temos que promover o concurso até porque está vencendo o prazo dado pela justiça para a substituição dos delegados no interior. Como o processo é burocrático, podemos dizer que ele poderá sair até o fim do ano”, informou.O secretário afirmou ainda que para este semestre a polícia tentará diminuir a população carcerária nas delegacias. “Vamos fazer essa redução através do sistema de pauta zero da justiça. Hoje mesmo (quinta-feira), o delegado geral (Ben-Hur Cirino) terá uma reunião no poder judiciário para discutir a questão”.Agripino falou ainda da reestruturação do aparelhamento policial, principalmente, do Instituto Técnino-Científico de Polícia. Ele destacou também o plano da Polícia Civil de criar uma Divisão de Homicídios. O secretario disse que esse é um anseio que será desenvolvido. Apesar de apresentar suas metas, o secretário não estabeleceu prazos. Agripino afirmou que fará as mudanças de acordo com as necessidades.