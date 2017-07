Justiça não cuida da divisão interna do tempo entre candidatos de coligação, diz juíza eleitoral

Delma Lopes Martha Danielle é a juíza responsável pela propaganda no Rádio e TV.

Nesta sexta-feira (15), vereadores do PSB informaram que vão acionar a Justiça Eleitoral para alterar a decisão da coligação que determina a divisão do tempo de cada partido entre os vereadores que pertencem à legenda, e não igualitariamente entre os candidatos da coligação. De acordo com o entendimento dos membros do PSB, a divisão deve ser obrigatoriamente igual entre todos os candidatos.Sem fazer referência ao caso, a juíza Martha Danielle – que é a responsável pela regulamentação da propaganda no Rádio e TV – disse que, com as coligações, é como se os partidos “deixassem de existir e houvesse apenas um grande partido” e o tempo de propaganda geral da chapa seria determinado de acordo com a representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados.No entanto, a juíza afirmou que a divisão interna entre os candidatos é uma atribuição dos próprios partidos coligados, e que a Justiça Eleitoral, a princípio, não cuida dessa questão.“Justiça não cuida da divisão interna do tempo entre candidatos de coligação, mas não houver acordo os candidatos ou partidos podem procurar a Justiça e apresentar suas razões. Apenas após isso é que poderemos ter uma posição”, afirmou a juíza.