Daniel Dias conquista segundo ouro em Pequim Nadador brasileiro já havia conquistado ouro na prova dos 100m livre no primeiro dia da competição.

É ouro. O nadador brasileiro Daniel Dias conquistou sua segunda medalha de ouro na Paraolimpíada de Pequim.



O ouro veio após a conquista na prova dos 50m costas da categoria S5, realizada nesta segunda-feira (8), no Cubo d’água, em Pequim.



No primeiro dia da competição, Daniel havia conquistado o ouro nos 100m livre. "Não importa o recorde e sim a medalha no peito, foi sensacional. Fui para cima e consegui a vitória", disse o nadador brasileiro ao canal SporTv instantes depois de sua emocionante vitória.



Outro brasileiro na decisão, o potiguar Francisco Avelino fechou a prova na sétima colocação, com o tempo de 47s28.