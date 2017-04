Futsal: ABC empata com Itabaiana e fica fora das semifinais

Na briga pela vaga às semifinais da Liga Nordeste de Futsal, o ABC/UnP/Art&C não passou de um empate em 1 a 1 com o Itabaiana-SE, na noite desta quinta-feira (24), no ginásio Governador Albano Franco, em Moita Bonita-SE, e terminou eliminado da competição regional.O resultado garantiu a classificação ao time sergipano que possui um Gol Average (número de gols pró dividido pelo número de gols sofridos). Horizonte, Itabaiana e ABC encerram a primeira fase com cinco pontos cada, porém os dois primeiros garantiram a classificação no critério de desempates.O jogo decisivo ficou marcado pelas poucas oportunidades de gol e a forte marcação no primeiro tempo. Somente na etapa final os dois times decidiram arriscar mais e com gol de Charles, aos dois minutos, o alvinegro começava a garantir a vaga na semifinal.Mas o Itabaiana partiu para a pressão e nos minuto s finais chegou ao gol de empate e da classificação. Eliminado, o elenco alvinegro comandado por Rogério Mancini e pelos atletas Matheus, Ricardo, Alex, Charles, Anderson, Almir, Sandro Pelé, Paulo Evandro, Deivinho, Walber, Preto, Maycon, Dedé, Betinho e Antônio Carlos volta nesta sexta-feira (25) para Natal.

* Fonte: Assessoria de imprensa do ABC/UnP/Art&C.