Pirataria de Software A Associação Norte-riograndense das Empresas de Informática estima que 95% dos computadores de pessoas físicas utilizam cópias de softwares.

A pirataria da indústria cinematográfica e da música é visível em cada esquina das ruas das cidades brasileiras. Mas outro tipo de pirataria comum no país é a pirataria de softwares. A Associação Norte-riograndense das Empresas de Informática estima que 95% dos computadores de pessoas físicas utilizam softwares piratas. O que pouca gente sabe é que copiar ou usar esse tipo de software é crime, previsto em lei, e que tem pena de reclusão de até quatro anos.



Windows, Office, Corel Draw. Para cada um, um software diferente com preço médio de R$ 250. O alto custo e a facilidade de adquirir a cópia acabam atraindo os usuários de computadores. “Ao contrário de outros tipos de piratarias, a do software não tem nenhuma organização criminosa por trás são pessoas físicas que copiam de amigo para instalar no seu computador”, explica o presidente da ANEINFO, Afrânio Miranda.



Segundo Miranda até algumas empresas já vendem computadores com softwares piratas. As desvantagens seriam as dificuldades em formatar o sistema e a falta de uma assistência técnica. “Mas o principal prejuízo é que é ilegal. A lei federal prevê até dois anos de prisão para quem usa software pirata e até quatro anos para quem vende”, ressalta.



Outro prejuízo que o software pirata provoca é para as empresas do setor. O presidente da ANEINFO também estima uma perda de 95% do faturamento da venda de softwares em razão da pirataria. E junto com isso perda para o estado em razão do não pagamento de impostos, que é de 7% do valor. “Cada computador que usa um software pirata é uma venda perdida”, justifica.



Para Afrânio Miranda, o maior culpado pela pirataria não são os usuários, mas sim as empresas fabricantes, como a Microsoft, que é a empresa que praticamente detém o mercado. “O preço do software original é absurdo. A Microsoft deixa alto para não perder o valor, mas acaba perdendo porque vende menos”, opina.



O presidente da ANEINFO acha que a solução para essa situação é a utilização dos softwares livres, como o Linux. Afrânio, que também é diretor da Miranda Computação, diz que as empresas já estão atentando para isso e comercializando computadores com esses softwares, mas falta ainda a conscientização dos consumidores. “Alguns clientes fazem questão do Windows, mesmo o computador com software livre sendo até R$ 500 mais barato”, relata e acrescenta “apesar de que em termos de qualidade não vejo desvantagem”.



Software Livre



Segundo a definição criada pela Free Software Foundation é qualquer que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com algumas restrições. A liberdade de tais diretrizes é central ao conceito, o qual se opõe ao conceito de software proprietário, mas não ao software que é vendido almejando lucro (software comercial). A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a este uma licença de software livre, e tornar o código fonte do programa disponível.