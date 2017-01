Covisa pesquisa qualidade da água nas escolas públicas

Ana Paula Oliveira “Após a inspeção da Vigilância Sanitária, a escola tem a garantia da qualidade da água", declara.

A meta é visitar 500 escolas nos cinco distritos sanitários. Segundo a chefe do setor de Vigilância Sanitária, Izolda Leite Fonseca, a água coletada é encaminhada para o Laboratório Central, nas Quintas.Sobre os resultados, ela informa que ainda não é possível obter. “Iniciamos este trabalho na semana passada. Acredito que teremos o resultado somente no fim do ano”, avisa.No entanto, a chefe do setor de Vigilância Sanitária afirma que se os técnicos da Covisa encontrarem em alguma escola uma água “fora do padrão”, eles terão autoridade para fazer intervenção na escola.“Após a inspeção da Vigilância Sanitária, a escola tem a garantia da qualidade da água evitando doenças como, hepatite, verminose, diarréias, entre outras doenças de veiculação hídrica”, declara.