Renê Simões é o novo técnico do Fluminense Cuca foi demitido após o empate de 1 a 1 contra o Goiás, ontem.

Depois de demitir o técnico Cuca, que não conseguiu fazer o time se recuperar na competição, a diretoria o Fluminense não perdeu tempo e acertou a contratação de René Simões, de 55 anos. O novo treinador será o terceiro a comandar a equipe neste Campeonato Brasileiro. A campanha no nacional foi iniciada com Renato Gaúcho, que caiu após a derrota (2 a 1) para o Ipatinga, dia 10 de agosto.



René Simões já comandará o treino do elenco marcado para as 9h de sexta, nas Laranjeiras. Chegam com ele os auxiliares técnicos Alfredo Montesso e Chico Santos.





Com informações do UOL Esporte