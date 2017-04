Pré-selecionados do ProUni têm até hoje para confirmar dados

Termina nesta sexta-feira (25) o prazo para a comprovação de informações dos candidatos pré-selecionados, em segunda chamada, no Programa Universidade para Todos (ProUni).Quem ainda não verificou se foi classificado nessa etapa deve consultar o processo seletivo no site do programa e informar o número da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2007 ou do CPF.Os candidatos que não foram classificados desta vez ainda têm oportunidade na terceira chamada, que será divulgada em 1º de agosto. Mais informações na página eletrônica do ProUni.