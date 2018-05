Jerns: futsal masculino tem decisão marcada para quinta-feira Decidido fora das quadras, o jogo final do mirim será disputado no Machadinho.

Depois de muita espera, o futsal mirim masculino conhecerá na quinta-feira (23) o campeão da edição 2008 dos Jerns. Marista e Mundial entram em quadra para a definição do campeonato que viveu momentos conturbados na etapa semifinal. No jogo entre o Mundial, de Natal, e o Luís Gomes, o time do interior levou a melhor ao vencer por 2 a 0.



O Mundial, no entanto, entrou com um protesto junto à Coordenadoria dos Desportos (Codesp) contra o time vencedor, alegando a inscrição de um jogador irregular. A partida ficou sob júdice e foi favorável ao colégio que disputa a decisão contra o Marista. A decisão só foi conhecida na tarde desta quarta-feira (22).



Com cinco modalidades aguardando definição, a edição 2008 dos Jerns já tem o campeão geral antecipado. Com 524 pontos parciais, o Contemporâneo conquistou o pentacampeonato. Na segunda colocação aparece a Facex com 474 pontos, seguida do CEI, com 354.



Em 4º lugar o Henrique Castriciano soma 324 pontos contra 234 do Neves que ocupa a 5ª posição. Salesiano, Auxiliadora e Marista aparecem na 6ª, 7ª e 8ª colocações com 213, 208 e 205 pontos, respectivamente.