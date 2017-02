O partido ficou baqueado, diz Hermano Morais

Vlademir Alexandre Hermano Morais se diz dedicado a reeleição.

Durante quatro meses, Hermano Morais se dedicou a sua candidatura a prefeito de Natal. O PMDB, há dezesseis anos não apresenta um candidato próprio nas eleições da capital do estado. O partido apostava em seu nome para crescer na cidade. Mas o sonho foi adiado, ao receber da direção da legenda a notícia de que ao invés dele, a candidata seria a deputada federal, Fátima Bezerra (PT).“Perdemos uma boa oportunidade de crescer com uma candidatura própria” – lamenta o vereador que garante não ter ressentimentos dos dirigentes do seu partido no estado. O senador Garibaldi Filho e o deputado federal, Henrique Alves.Desde que foi informado de que sua candidatura havia sido retirada, Hermano afirma que está dedicado a recuperar o espaço que perdeu em prol da reeleição a vereador. Aliás, segundo ele, os compromissos e o apoio que recebeu de correligionários que se mostraram solidarizados foi o motivo para que não abrisse mão de voltar a Câmara Municipal, em nome de uma candidatura à vice. Hermano foi convidado, mas negou o pedido.“Coube ao PMDB indicar o vice e acho que o professor, Luiz Eduardo Carneiro vai representar muito bem o nosso partido”.