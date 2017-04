Polícia Federal prende Bruno Mezenga em laboratório de drogas

Divulgação/ PF Laboratório funcionava em uma chácara em Macaíba.

Thyago Macedo Paulo Henrique concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (24).

Na tarde desta quinta-feira (24), o chefe do Departamento de Repressão a Entorpecentes, delegado Paulo Henrique Oliveira, apresentou detalhes da Operação Paulicéia. Ele informou que, além de Bruno, foram presos Francisco Canindé Jerônimo, 27, Antonio Ribeiro da Silva, 23, e Marcio de Souza Vitor, 23.O delegado explicou que em poder dos acusados também foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380 e uma escopeta calibre 12. “No momento em que fizemos a abordagem, os acusados estavam cozinhando a pasta-base em uma panela, que seria colocada em embalagens em formato de tijolo para ser comercializada”, disse.“Além disso, apreendemos um Ford Ecosport, um Pálio, uma caminhonete Frontier e duas motocicletas”, ressaltou o delegado.O chefe do Departamento de Repressão a Entorpecentes informou que, provavelmente, outras pessoas fazem parte desta quadrilha. “Eles recebiam essa droga de São Paulo e faziam a distribuição, principalmente, na grande Natal, mas também do interior do Rio Grande do Norte”, frisou.

Bruno Mezenga

Desde adolescente, Bruno Borges da Silva, hoje com 24 anos, tornou-se conhecido da polícia. Com diversas prisões em seu currículo, ele já responde a processo por homicídio e é acusado de comandar o tráfico de drogas em vários pontos da grande Natal.Recentemente, Bruno Mezenga se tornou suspeito de um crime cometido em Parnamirim. Kildenes Antonio da Silva, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros de pistola calibre 380, no bairro Boa Esperança, em Parnamirim.Horas antes, ele teria matado um primo de Bruno Mezenga, o jovem Matheus Bruno da Silva, de 20 anos. Com isso, Mezenga teria sido o responsável pela morte de Kildenes.