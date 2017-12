Prêmio Fiern de Jornalismo pagará quase 40 mil

Vlademir Alexandre

A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (22) pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Flávio Azevedo, durante lançamento do evento em um café-da-manhã com a imprensa local.“Não existe possibilidade de desenvolvimento sustentável sem que haja inovação tecnológica, educação e pesquisa. E isso tudo faz parte da missão dessa casa. Vamos tentar cientificar a sociedade da importância da pesquisa”, disse.O presidente da Fiern fez questão de destacar o papel do CTGás na formação e qualificação do profissional. O CtGás funciona desde 2002 em território potiguar. O centro de excelência é resultado de um consórcio entre a Petrobras e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).Serão premiados os primeiros e segundos lugares de quatro categorias (jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo e fotojornalismo), além da premiação ao vencedor do primeiro lugar geral.Os primeiros colocados receberão a quantia de R$ 5 mil. Já os segundos lugares ganharão R$ 3 mil. Enquanto que o primeiro lugar geral do Prêmio Fiern de Jornalismo receberá premiação no valor de R$ 7, 500.De acordo com o regulamento, só poderão concorrer reportagens de autoria de um ou mais profissionais de imprensa do Estado, com registro na Delegacia Regional do Trabalho (DRT).As reportagens só serão aceitas se publicadas no período de 1º de outubro de 2007 a 1º de outubro de 2008.As reportagens terão que ser inscritas, impreterivelmente, entre 10 de outubro e 10 de novembro de 2008. O profissional poderá participar com até dois trabalhos. Entretanto, em apenas uma categoria.Mais informações pelo www.fiern.org.br