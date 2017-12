Micro empresas terão maior participação nos processos licitatórios do Estado Secretário de Administração apresentou também as metas para o próximo ano, que incluem o aumento na participação das MPEs que fornecem produtos para o governo e aumento na quantidade de contratos

O Comitê Estadual de Implementação do Estatuto Nacional da Micro-empresa e da Empresa de Pequeno Porte se reuniu nesta quarta-feira (17) na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico (Sedec) para deliberar assuntos como a base para formatação de uma política de compras governamentais e a discussão dos limites da Lei Geral do Estado, além da isenção de cobrança de impostos estaduais para empresas.



Durante a reunião, o secretário estadual de Administração, Paulo César Medeiros, apresentou bases para uma política de compras governamentais para micro e pequenas empresas (MPEs), dentro do processo licitatório do Governo do Estado.



O secretário apresentou também as metas para o próximo ano, que incluem o aumento na participação das MPEs que fornecem produtos para o governo e aumento na quantidade de contratos, estimulando o empresário.



A intenção do Governo do Estado é que as micro e pequenas empresas tenham participação aumentada em mais de 50% até 2010. Mas para o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Comitê Gestor, Marcelo Rosado, essa meta deve ser superada antes desse prazo. "Pretendemos com o Comitê fazer com que as MPEs tenham uma atenção especial e uma maior chance de competir onde antes não conseguiam participação significativa", destaca Marcelo Rosado.



Na reunião também foi discutida uma política de incentivo, já existente em outros estados, para legalização das empresas baseada nos incentivos à formalização com a faixa de isenção definida pelo Governo do Estado.



Ficou acertado para a próxima reunião, que acontecerá na primeira quinzena de outubro, que a Secretaria Estadual de Tributação irá se posicionar a respeito de cada pleito encaminhado pelo Comitê. A urgência para realização da próxima reunião é o limite do dia 31 de outubro, para que os todos os estados possam alterar os limites atuais da Lei Geral.



Participaram da reunião as Secretarias estaduais de Agricultura, Planejamento e Tributação, Fecomércio, Sebrae, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Procuradoria Geral do Estado e Agência de Fomento (AGN).