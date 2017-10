Grupo Brascan lança primeiro empreendimento em Natal Residencial Lourdes Lamartine será entregue na quinta-feira (4). Empreedimento possui 26 apartamentos e fica na Avenida Hermes da Fonseca.

O Grupo Brascan – fundado no Canadá e operando no Brasil desde o século 19 – chega ao Rio Grande do Norte. Em abril deste ano, adquiriu 100% das ações da MB Engenharia, uma das maiores incorporadoras e construtoras da região Centro-Oeste, e entrega seu primeiro empreendimento no estado, o Residencial Lourdes Lamartine, na quinta-feira (4), que contará com a presença de diretores da empresa.



O empreendimento fica localizado à Avenida Hermes da Fonseca, em Tirol, e possui 26 apartamentos de 160,99 m². A obra segue o conhecimento construtivo da MB, sendo atestada pela Brascan, subsidiária integral do Brookfield Properties Corporation, que administra mais de R$ 100 bilhões no mundo.



Pela inovação dos projetos imobiliários desenvolvido, a Brascan ganhou recentemente o prêmio da Revista Carta Capital como a empresa mais admirada do país no setor de Construção e Incorporação. Durante o Salão do Imóvel deste ano, a Brascan Residential vendeu cerca de R$ 2 milhões em apartamentos em apenas um final de semana.



A empresa investe em ativos no Brasil nos setores imobiliário, de energia renovável, agrícola, florestal e de infra-estrutura. No ano passado, a Brascan comprou o grupo Plaza. – no maior negócio no setor de shoppings no país. Com a aquisição o Grupo ganhou porte para concorrer à altura dos maiores do setor: os grupos Iguatemi, BR Malls e Multiplan



Os principais motivos para a Brascan adquirir a MB Engenharia foram a possibilidade de expansão das operações nos segmentos de classe média-baixa e média; expansão para as regiões centro-oeste e nordeste, sendo o Rio Grande do Norte uma das principais praças-alvo. A MB já viabilizou no país uma área total de construção de mais de 1 milhão de metros quadrados.



