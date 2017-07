Reiô-se, é uma ruma de nome, vissi?

Ilustração: Brum A expressões regionais ditam o comportamento lingüístico de uma população.

Foi essa a maneira que o escritor Cleudo Freire encontrou para explicar um pouco do comportamento lingüístico nordestino, e mais precisamente, potiguar, ao longo da história. Fácil de entender? Nem tanto.Se você é potiguar, com certeza não deve ter tido nenhuma dificuldade em entender os versos de Freire, mas se não é... Bem, deve estar pensando onde se aperta tecla SAP desse texto.“O povo nordestino é bastante criativo”, diz ele, que é autor do livro Papo Jerimum – Dicionário Rimado de Termos Populares. Freire fez um registro de várias dessas expressões e em uma pesquisa empírica, acabou descobrindo uma série de curiosidades a respeito da origem de algumas delas e o porquê de serem utilizadas pelos cidadãos até os dias de hoje.Segundo ele, grande parte das expressões utilizadas pelo povo potiguar vem de civilizações que colonizaram o Rio Grande do Norte, sobretudo a portuguesa. ‘Sostô!’ Essa é uma expressão bastante antiga que pode ser ouvida nos dias de hoje, que ele arrisca dizer que tem origem no português arcaico.O termo é uma interjeição utilizada para designar espanto em relação a algum acontecimento ou algo que foi dito. Na avaliação de Cleudo Freire, deriva de ‘só estou’, expressão trazida pelos portugueses quando da época de colonização. Por vezes, cai em desuso, e depois retorna, como outras expressões. Mas pode ser escutada mais em regiões como a do Seridó.Uma outra expressão que reflete a influência de algumas civilizações que chegaram ao nordeste é ‘maçada’. O termo significa ‘demora’, e veio com a chegada dos judeus, principalmente à região seridoense.As maçadas eram espécies de fortificações construídas pelos judeus para se protegerem dos romanos que tentavam dominar Jerusalém. Quando os romanos estavam tentando subir as escadarias dos fortes, que ficavam em lugares bastante altos, os judeus não desciam, mesmo sob ameaça. Apenas um sobrou. “Essa demora, então, ganhou o nome das fortificações, que se chamavam maçadas.”Outra palavra bastante utilizada é ‘caningar’. “Diz a lenda que quando uma empresa inglesa chamada Great Western veio ao Rio Grande do Norte construir vias férreas, um de seus empregados, um inglês chamado Caninger era bastante conhecido por ser uma pessoa chata, dessas que pega no pé das pessoas. O nome dele acabou se tornando sinônimo de chateação e insistência”, diz.Há também o sentido de má sorte. “Fulano é muito caningado”, significa, na sabedoria popular, que ele tem má sorte ou que fizeram um trabalho de magia negra para ele.