Polícia Rodoviária Federal prende acusado de homicídio

Policiais Rodoviários Federais prenderam às 13h05 desta sexta-feira (8), no Km 45 da BR 304, em Mossoró/RN, João Francisco das Neves de Oliveira, 31 anos, conhecido por “Zé Neneca”.Oliveira possuía mandado de prisão em aberto por homicídio expedido pela comarca deLimoeiro do Norte (CE), e encontrava-se hospedado na casa de sua irmã, no bairro do Planalto, em Mossoró.O cumprimento do mandado de prisão contou com a participação de um policial militar do estado do Ceará. A ocorrência foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia da cidade de Mossoró.



*Fonte: Núcleo de Comunicação da PRF.