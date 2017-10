Mangabeira Unger se reúne com Wilma nesta sexta-feira (5) O ministro deseja conhecer as peculiaridades do Rio Grande do Norte e discutir o papel do Estado no desenvolvimento do país.

A governadora Wilma de Faria recebe a visita, nesta sexta-feira (05), do ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, com quem terá uma reunião de trabalho, às 10h30, na Secretaria Estadual de Planejamento, no Centro Administrativo.



O ministro Mangabeira Unger vem ao Rio Grande do Norte para impulsionar o processo de discussão e elaboração de estratégias para a construção de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, baseado em mecanismos de ampliação de oportunidades econômicas, educativas e de gestão pública.



“O ministro deseja conhecer as peculiaridades do Rio Grande do Norte e discutir o papel do Estado neste processo, para identificar, juntamente com a governadora e sua equipe, o conjunto de iniciativas que possam servir para a colaboração federativa entre o Governo do Estado e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República”, informou o coordenador geral do ministério, Vitor Pinto Chaves.



Unger também tem reunião agendada na Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte.