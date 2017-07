Seminário discute Plano Nacional de Cultura em Natal

Nos dias 13, 14 e 15 de agosto, o Ministério da Cultura (MinC) e Câmara dos Deputados, promovem em Natal, um seminário para discutir o Plano Nacional de Cultura (PNC). Todas as capitais brasileiras receberão este seminário que debaterá políticas públicas para a cultura brasileira.O Rio Grande do Norte é o sexto estado do país a sediar um dos seminários do Plano. O ciclo de debates foi iniciado em junho, em Minas Gerais, e já passou pelo Ceará, Maranhão e Piauí.Em cada capital, uma média de 200 participantes tem se dedicado a analisar e elaborar sugestões de aprimoramento das diretrizes para o PNC. As contribuições recolhidas em cada evento são publicadas no site do Minc.O objetivo dos seminários é promover um diálogo entre governo e sociedade para o aperfeiçoamento de um Projeto de Lei que será submetido no fim de todas as discussões, ao Congresso Nacional.A realização do seminário no Rio Grande do Norte é uma iniciativa do Ministério da Cultura e da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Conta com o apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte/MinC) e da Fundação José Augusto, órgão responsável pela política cultural do governo potiguar.O público que o encontro pretende atingir são agentes, gestores, promotores, financiadores de cultura e artistas.As inscrições podem ser feitas por meio do formulário disponível no site do Ministério da Cultura, até as 18 horas de terça-feira (12). Em virtude do limite de vagas, os interessados devem aguardar a confirmação de sua inscrição pelo e-mail.As inscrições estão sendo feitas apenas pela Internet no site www.cultura.gov.br/pnc . Informações sobre o seminário pelo email [email protected] ou pelo telefone (84) 3232-5300.