PRF registra 23 acidentes nesse final de semana Foram recolhidas oito carteiras de habilitação e nove pessoas ficaram detidas por crime de trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nesse final de semana 23 acidentes, sendo 13 com vítimas, nas estradas federais do Rio Grande do Norte. Durante os três dias não foi notificada nenhuma morte.



A PRF ainda recolheu oito carteiras de habilitação e prendeu nove pessoas por crime de trânsito.

Nenhuma arma foi encontrada, mas sete carros foram apreendidos e um Fiat Palio, placas MYN-2054/RN, recuperado.