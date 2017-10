Atletas acreditam que participação do Brasil nas Paraolimpíadas será a melhor

A Paraolimpíada de Pequim começam em dois dias – sábado (6) - e os atletas brasileiros estão confiantes de que será a melhor participação brasileira na história dos jogos. Acomodados na Vila Paraolímpica desde o último sábado (30), eles dizem que encontraram a melhor estrutura física e de serviços já oferecida em competições.André Luiz Garcia, do atletismo para pessoas com baixa visão, está em sua terceira Paraolimpíada e conta que o desempenho dos brasileiros tem evoluído muito. “Muitos atletas melhoraram suas colocações nos rankings mundiais e isso aumentou muito a expectativa de o Brasil fazer uma ótima participação, principalmente no atletismo”.Segundo ele, os investimentos no esporte paraolímpico cresceram também. A participação dos atletas em mais competições internacionais e o período de aclimatação em Macau, antes de chegar a Pequim, podem ser grandes diferenciais em relação aos últimos jogos.Em relação à percepção que os atletas brasileiros esperam que os espectadores tenham dos jogos, Garcia chama a atenção para a determinação e a alegria. “Deve-se observar a determinação dos atletas, o empenho que estão impondo em suas competições. Porque, além de superar adversários, eles precisam superar limitações físicas. E também a alegria, porque esporte paraolímpico, além de tudo, demonstra bastante alegria do atleta em participar de uma competição deste tamanho”, disse.Atleta estreante em Paraolimpíadas, André Luis Oliveira, da corrida e do salto em distância, diz estar preparado para fazer o melhor e falou do incentivo que recebeu para vir a Pequim. “É tudo novo, estou super contente, muito ansioso, mas pronto para enfrentar as feras. O Zequinha Barbosa, antes de eu vir do Brasil pra cá, disse: André, você está numa festa de leão onde tigre não entra. Então, você é um leão também. Pra cima deles!”, contou.Na vila, a delegação brasileira tem como vizinhos os dinamarqueses, ao lado, e a Grã-Bretanha, à frente. Carlos Garletti, atleta do tiro esportivo, disse que por ali não há muito interação entre as delegações. “A bagunça acontece é no refeitório”. Mas entre os próprios brasileiros não falta interação. O movimento de entrada e saída de pessoas no prédio é dos maiores.

* Fonte: Agência Brasil.