Enfermeira morre com tiro no peito durante assalto a ônibus

Uma nova tentativa de assalto a ônibus terminou de forma trágica em Natal neste domingo (7). A enfermeira Maria Cazilda Batista Palhares, de 44 anos, morreu com um tiro no peito dado pelo homem que tentava roubar os pertences dos passageiros. O assaltante e homicida, que não foi identificado, está foragido.O crime foi registrado às 6h25. Maria Cazilda e cerca de outras 20 pessoas estavam dentro de um ônibus da linha 79 (Parque das Dunas), da empresa Guanabara. O veículo passava pela avenida Bernardo Vieira, nas Quintas, quando o assaltante entrou.“Assim que ele entrou, sacou a arma e anunciou o assalto. Primeiro o bandido revistou o motorista para ver se ele tinha alguma arma. Em seguida começou a fazer o arrastão”, falou uma testemunha à polícia.Quando passava por Maria Cazilda, que estava muito nervosa, o assaltante efetuou o disparo contra o peito dela. A enfermeira, que estava indo para o trabalho, não resistiu e morreu na hora.Segundo informações da polícia, Maria Cazilda trabalhava no hospital Walfredo Gurgel e também prestava serviço como “cuidadora” de enfermos em casa.O corpo de Maria Cazilda foi levado para o Itep, onde foi necropsiado e deve ser liberado para sepultamento ainda neste domingo. A polícia continua sem informações sobre o paradeiro do criminoso.

Bom Pastor

A polícia registrou outro homicídio em Natal neste sábado (6). A vítima foi Adriano Alves de Lima, de 26 anos. Segundo a polícia, o crime teria sido cometido por causa com traficantes. Esse assassinato ainda será investigado pela equipe da delegacia de Felipe Camarão.