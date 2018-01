Conhecidos os primeiros campeões dos JEMs Karatê e vôlei de praia tiveram suas disputas encerradas

A Prefeitura Municipal do Natal, por meio do Setor de Cultura e Desporto da Secretaria de Educação, divulga e parabeniza os primeiros campeões dos Jogos Escolares Municipais, JEMs, nas modalidades de Karatê e Vôlei de Praia.



A competição de Karatê, que funciona como modalidade de demonstração para os jogos do próximo ano, foi bastante disputada e concorrida. A Escola Municipal Arnaldo Monteiro, pela primeira vez participando dos JEMs nessa modalidade, obteve o primeiro lugar no resultado geral, tanto, no mirim feminino, quanto no mirim masculino. E a Escola Municipal José Sotero conquistou o primeiro lugar no Infantil Feminino e no Infantil Masculino.



Na modalidade do Vôlei de Praia, a Escola Municipal Francisca Ferreira foi campeã no mirim feminino, e no infantil feminino e masculino. E a Escola Municipal Iapissara Aguiar teve sua equipe campeã no mirim masculino. Na pontuação final do Vôlei de Praia, a Escola Municipal Francisca Ferreira conquistou 42 pontos, em segundo a Escola Municipal Antônio Severiano com 21 pontos e a Escola Municipal Celestino Pimentel com 18 pontos.



Karatê

MIRIM FEMININO



KATA INDIVIDUAL

1º lugar: Raquel Cabral (Antônio Severiano)

2º lugar: Roberta Temóteo (Arnaldo Monteiro)

3º lugar: Lourivanisse Rayane (Antônio Severiano)

4º lugar: Lilian Cabral (Carlos Belo Moreno)

5º lugar: Lais Pereira (Arnaldo Monteiro)

6º lugar: Alana Loyse (Arnaldo Monteiro)



KATA EQUIPE

1º lugar: Prof. Arnaldo Monteiro

2º lugar: Ivonete Marciel

3º lugar: Carlos Belo Moreno

4º lugar: Prof. Antônio Severiano



KUMITÊ INDIVIDUAL

1º lugar: Lílian Cabral (Carlos Belo Moreno)

2º lugar: Roberta Temóteo (Arnaldo Monteiro)

3º lugar: Raquel Costa (Antônio Severiano)

4º lugar: Maria Vitória (Carlos Belo Moreno)

5º lugar: Lais Pereira (Arnaldo Monteiro)



MIRIM MASCULINO



KATA INDIVIDUAL

1º lugar: Danilo da Silva (Carlos Belo Moreno)

2º lugar: Bruno Inácio (Antônio Severiano)

3º lugar: Nícolas César (João XXIII)

4º lugar: Samuel Araújo (Arnaldo Monteiro)

5º lugar: João Victor (Arnaldo Monteiro)

6º lugar: Rennê Guilherme (José Sotero)



KATA EQUIPE

1º lugar: Esc. Mun. Antônio Severiano

2º lugar: Esc. Mun. José Sotero

3º lugar: Esc. Mun. Arnaldo Monteiro

4º lugar: Esc. Mun. Carlos Belo Moreno



KUMITÊ INDIVIDUAL

1º lugar: João Felipe (Arnaldo Monteiro)

2º lugar: Yura Clisma (Arnaldo Monteiro)

3º lugar: Danilo da Silva (Carlos Belo Moreno)

4º lugar: Aelson Moreira (Carlos Belo Moreno)

5º lugar: Eduardo Henrique (Arnaldo Monteiro)

6º lugar: Tiago Michel (Carlos Belo Moreno)



INFANTIL FEMININO





KATA INDIVIDUAL

1º lugar: Ana Gabriela (José Sotero)

2º lugar: Evilin Jaciane (Ivonete Maciel)



KUMITÊ INDIVIDUAL

1º lugar: Ana Gabriela (José Sotero)

2º lugar: Evilin Jaciane (Ivonete Maciel)





INFANTIL MASCULINO



KATA INDIVIDUAL

1º lugar: Shalon Hassan (José Sotero)

2º lugar: Dawvison Câmara (José Sotero)



KUMITÊ INDIVIDUAL

1º lugar: Bruno Lima (José Sotero)

2º lugar: Igor da Silva (Antônio Severiano)

3º lugar: Nícolas César (João XXIII)

4º lugar: Rennê Guilherme (José Sotero)

5º lugar: Bruno Inácio (Antônio Severiano)

6º lugar: Nyeda Glaydson (José Sotero)



RESULTADO GERAL



MIRIM FEMINO

1º LUGAR: ESC. MUN. ARNALDO MONTEIRO - 34 PONTOS

2º LUGAR: ESC. MUN. ANTÔNIO SEVERIANO - 25 PONTOS

3º LUGAR: ESC. MUN. CARLOS BELO MORENO - 24 PONTOS

4º LUGAR: ESC. MUN. IVONETE MACIEL - 08 PONTOS





MIRIM MASCULINO

1º LUGAR: ESC. MUN. ARNALDO MONTEIRO - 28 PONTOS

2º LUGAR: ESC. MUN. ANTÔNIO SEVERIANO - 13 PONTOS

3º LUGAR: ESC. MUN. CARLOS BELO MORENO - 12 PONTOS

4º LUGAR: ESC. MUN. JOSÉ SOTERO - 08 PONTOS





INFANTIL FEMININO



1º LUGAR: ESC. MUN. JOSÉ SOTERO - 13 PONTOS



INFANTIL MASCULINO

1º LUGAR: ESC. MUN. JOSÉ SOTERO - 17 PONTOS

2º LUGAR: ESC. MUN. ANTÔNIO SEVERIANO - 10 PONTOS

3º LUGAR: ESC. MUN. JOÃO XXIII - 05 PONTOS





Vôlei de Praia



MIRIM FEMININO



Equipe Campeã: Francisca Ferreira

Vice-Campeã: Antônio Severiano

3° lugar: Waldson Pinheiro

4° lugar: Prof. Zuza

5° lugar: Celestino Pimentel

6° lugar: Carlos Moreno



MIRIM MASCULINO



Equipe Campeã: Iapissara Aguiar

Vice-Campeã: Antônio Severiano

3° lugar: Adelina Fernandes

4° lugar: Francisca Ferreira

5° lugar: Maria Madalena

6° lugar: Waldson Pinheiro



INFANTIL FEMININO



Equipe Campeã: Francisca Ferreira

Vice-Campeã: Celestino Pimentel

3° lugar: Prof. Zuza

4° lugar: Maria Madalena



INFANTIL MASCULINO



Equipe Campeã: Francisca Ferreira

Vice-Campeã: Celestino Pimentel

3° lugar: Antônio Severiano

4° lugar: Iapissara Aguiar

5° lugar: Waldson Pinheiro

6° lugar: Adelina Fernandes



RESULTADO GERAL



1º LUGAR: ESC. MUN. FRANCISCA FERREIRA - 42 PONTOS

2º LUGAR: ESC. MUN. ANTÔNIO SEVERIANO - 21 PONTOS

3º LUGAR: ESC. MUN. CELESTINO PIMENTEL - 18 PONTOS

4º LUGAR: ESC. MUN. IAPISSARA AGUIAR - 16 PONTOS

5º LUGAR: ESC. MUN. PROF. ZUZA - 08 PONTOS

6º LUGAR: ESC. MUN. WALDSON PINHEIRO - 08 PONTOS

7º LUGAR: ESC. MUN. ADELINA FERNANDES - 06 PONTOS

8º LUGAR: ESC. MUN. MARIA MADALENA - 05 PONTOS

9º LUGAR: ESC. MUN. CARLOS MORENO - 1 PONTO



