Reforma política será discutida nesta terça (30) no TRE

Vlademir Alexandre TRE discute hoje reforma política

O professor abordará pelo menos 19 das propostas que ainda tramitam no Congresso Nacional. Seu objetivo, no entanto, é se aprofundar nos tópicos fidelidade partidária, financiamento público de campanha, cláusula de barreira, voto distrital e listas partidárias fechadas, considerados mais urgentes.Para Sivanildo, a reforma política nunca será completada. “Os entraves, as alterações às vezes acontecem para que elas não saiam. Para os políticos, seria cortar na própria carne”, avalia.A palestra conta com os alunos do curso de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e deve durar cerca de 1h.