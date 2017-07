Warley é a nova esperança de gols do ABC Atacante foi contratado no domingo pela diretoria do alvinegro e deve ser apresentado nesta segunda-feira (11).

O atacante Warley, 30, foi anunciado como novo reforço do ABC para a temporada. Com passagens por clubes nacionais como São Paulo, Palmeiras, São Caetano, Grêmio e Atlético Paranaense além de jogar na Udinese, da Itália, e já ter convocações para a seleção brasileira.



O presidente do ABC, Judas Tadeu, disse que a contratação de Warley foi concretizada no domingo (10). "A possibilidade de contratá-lo surgiu nesse dia. Aproveitamos e fechamos negócio", declarou.



A apresentação do novo reforço alvinegro deve acontecer na tarde desta segunda-feira (11), no Centro de Treinamentos do clube. O último time defendido por Warley foi o Náutico/PE.



Quanto à estréia do jogador, o dirigente alvinegro afirmou que "esse é o objetivo". "Vamos trabalhar para regularizar a situação e colocá-lo a disposição do técnico para estrear no sábado (16)", destacou.



Com relação ao nome de Juninho Petrolina como outro reforço do alvinegro, Judas Tadeu desconversou e disse que "a única certeza é o Warley".