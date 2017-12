TCU condena ex-prefeito de Caiçara do Rio do Vento

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o ex-prefeito de Caiçara do Rio do Vento Etevaldo Câmara Lisboa ao pagamento de R$ 76.785, valor atualizado.A decisão decorreu da falta de prestação de contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a aquisição de veículo de transporte coletivo zero quilômetro para transporte escolar.O TCU também multou o ex-gestor em R$ 8 mil, a serem pagos em 15 dias. Foi autorizada a cobrança judicial das dívidas e encaminhadas cópias da documentação à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte para as medidas cabíveis. O relator foi o ministro Benjamin Zymler. Cabe recurso da decisão.

* Fonte: TCU.