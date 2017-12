Palmeiras bate Vasco e fica a um ponto da liderança Jogo marcou os 400 jogos do goleiro Marcos com a camisa do time verde

No dia em que o goleiro Marcos completou 400 jogos pelo Palmeiras e foi homenageado no estádio do Parque Antarctica, a equipe alviverde venceu o Vasco da Gama por 2 a 0, gols de Diego Souza e Alex Mineiro, e encostou de vez no líder Grêmio. Com a vitória, a 11ª em casa na atual edição do Campeonato Brasileiro, o clube paulista chega a 49 pontos e diminui de três para um ponto a distância ao rival gaúcho, que empatou com o Atlético-PR por 0 a 0 fora de casa.



Já o clube cruzmaltino, que teve a estréia do técnico Renato Gaúcho, segue na zona de rebaixamento: é o 17º colocado, com 26 pontos.



Ante do jogo, o capitão palmeirense recebeu uma placa do ex-goleiro Velloso, a quem considera um ídolo. Velloso disputou 455 partidas com a camisa alviverde e foi colega de Marcos no início de carreira do pentacampeão mundial.





PALMEIRAS 2 X 0 VASCO



PALMEIRAS

Marcos; Gladstone, Maurício e Martinez; Élder Granja (Jumar), Sandro Silva, Léo Lima (Pierre), Diego Souza (Evandro) e Leandro; Kléber e Alex Mineiro

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



VASCO

Rafael; André, Eduardo Luiz e Vilson; Marquinho (Pedrinho), Victor (Abubakar), Johnny, Alex Teixeira e Madson; Edmundo e Leandro Amaral

Técnico: Renato Gaúcho



Local: estádio do Parque Antarctica, em São Paulo (SP)

Árbitro: Evandro Rogério Roman (Fifa-PR)

Auxiliares: Roberto Braatz (Fifa-PR) e Jesmar Benedito Miranda de Paula (GO)

Público: 22.944

Renda: R$ 625.047,50





Em jogo fraco, Flamengo bate Ipatinga e volta ao G-4



O Flamengo jogou muito mal, mas mesmo assim conseguiu vencer por 1 a 0 o Ipatinga, neste domingo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Marcelinho Paraíba levou o Rubro-Negro aos 43 pontos e à quarta colocação, voltando, portando, ao grupo dos classificados à Copa Libertadores-2009.



Em contrapartida, os mineiros, com apenas 24 pontos, reassumem a lanterna da competição, já que a Portuguesa, atuando no Canindé, derrotou o Botafogo por 3 a 1 e agora soma 26.



Os times voltam a campo no próximo fim de semana. Sábado, o Flamengo recebe o Sport, às 18h20, no Maracanã. No dia seguinte, às 16h, o Ipatinga joga contra o Vasco, no Vale do Aço mineiro.





FLAMENGO

Bruno; Jaílton (Sambueza), Fabio Luciano e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Kleberson, Ibson, Everton (Gonzalo Fierro) e Juan; Marcelinho Paraíba e Josiel (Obina).

Técnico: Caio Júnior



IPATINGA

Fernando; Márcio Gabriel, Henrique, Gian e Rodriguinho; Augusto Recife (Gilsinho), Xaves (Kempes), Leandro Salino e Luciano Mandi; Adeílson e Ferreira (Pablo Escobar).

Técnico:Márcio Bittencourt



Data: 21/09/08 (domingo)

Local: Maracanã Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: José Henrique de Carvalho (SP)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho (SP/Fifa) e Carlos Augusto Nogueira Júnior (SP)





Inter faz 1 a 0 no Vitória e acredita que pode chegar ao G-4



O Inter confirmou a ascensão no Campeonato Brasileiro ao fazer 1 a 0 no Vitória neste domingo, no Beira-Rio. Em confronto equilibrado, Alex decidiu em cobrança de pênalti. Pela primeira vez a equipe gaúcha alcançou três vitórias consecutivas, pára um adversário direto na tabela e mostra que ainda é um candidato ao G-4.



Chegando aos 39 pontos, o Colorado não sai da 11ª colocação, mas acaba a 27ª rodada a quatro pontos da zona que garante classificação na Libertadores. Embalado, o time terá compromisso pela Sul-Americana na quinta-feira, contra o Universidad Católica no Chile, e tentará manter a boa fase no Brasileirão no clássico Gre-Nal de domingo.



Já o rubro-negro baiano, que sonhavam e retornar ao G-4 já nesta rodada, marca passo e permanece com 40 pontos e cai do sexto para o sétimo lugar. A reação terá que acontecer em outro jogo fora de casa, contra o Goiás, no Serra Dourada.



INTERNACIONAL

Clemer; Ricardo Lopes, Índio, Bolívar e Gustavo Nery (Marcão); Edinho, Guiñazu, Magrão e D'Alessandro; Alex (Taison) e Nilmar (Daniel Carvalho)

Técnico: Tite



VITÓRIA

Viáfara; Rafael, Leonardo Silva, Anderson Martins e Marcelo Cordeiro; Vanderson, Renan (Adriano), Willans, Ramon (Ricardinho); Leandro Domingues e Osmar (Robert)

Técnico: Vagner Mancini



Data: 21/9/2008 (domingo)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Flávio Gilberto Kanitz (GO)





Cruzeiro volta a vencer e complica a vida do Figueirense



Em jogo aberto e de muitos gols, o Cruzeiro venceu o Figueirense por 4 a 3, neste domingo, em Florianópolis-SC, e, além de se reabilitar de derrota, manteve-se vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O time catarinense chegou à sexta derrota seguida na competição e se complicou ainda mais na luta para escapar no rebaixamento à Série B.



O Cruzeiro se reabilitou da derrota para o Palmeiras por 1 a 0, na rodada passada no Mineirão, e chegou a 46 pontos. O time mineiro terminou a rodada em terceiro lugar, a quatro pontos do líder Grêmio, que empatou com o Atlético-PR, e a três do vice-líder Palmeiras, que bateu o Vasco.



Na estréia do técnico Mário Sérgio, substituto de Paulo César Gusmão, o Figueirense sofreu a sexta derrota seguida no Brasileirão - anteriormente perdeu para Coritiba (3 a 0), Vitória (2 a 1), Goiás (2 a 0), Flamengo (3 a 2) e Sport (5 a 0) - e fica cada vez próximo do rebaixamento. O time catarinense parou nos 28 pontos e luta no pelotão de baixo da tabela.





Na próxima rodada, o Cruzeiro volta a jogar fora de casa, contra o São Paulo, no Morumbi, domingo às 16h. No sábado, o Figueirense vai a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG no Mineirão, às 18h20.



Figueirense

Wilson; Alex Bruno, Gomes e Asprilla; Diogo, Magal, Jackson (Lima), Cleiton Xavier e Alex Cazumba; Ramon e Bruno Santos (Rafael Coelho)

Técnico: Mário Sérgio



Cruzeiro

Fábio; Jonathan (Maurinho), Thiago Heleno, Espinoza e Carlinhos; Elicarlos (Camilo), Henrique, Marquinhos Paraná e Wagner; Guilherme e Thiago Ribeiro (Thiago Martinelli)

Técnico: Adilson Batista



Data: 21/9/2008 - domingo

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ/Fifa)

Assistentes: Ediney Guerreiro Mascarenhas (RJ) e Ricardo Maurício Ferreira de Almeida (RJ)



Com informações do UOL Esporte