ABC lança programa de rádio em outubro Batizado "a voz da frasqueira", projeto vem sendo desenvolvido há três meses e deve ser colocado no ar em 1º de outubro.

O presidente do ABC, Judas Tadeu, deu uma boa notícia para a "frasqueira" durante a apresentação do treinador Arthur Neto. "Se Deus quiser, vamos inaugurar a rádio ABC com o programa 'a voz da frasqueira' no dia 1º de outubro", avisou.



Judas Tadeu informou que "estamos nos estruturando para esse projeto, que é arrojado e difícil". Segundo o presidente, a idéia do programa de rádio "vem sendo amadurecida há 90 dias".



O dirigente informou que o radialista Levi Araújo está à frente do projeto junto com a diretoria do ABC. "Não queremos criar concorrência com as rádios. Pelo contrário, nosso objetivo é valorizar o trabalho das emissoras", ressaltou.



Ele disse que está negociando com duas emissoras de rádio para ver em qual delas será veiculado o programa do "Mais Querido".