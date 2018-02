República das Artes redige carta de políticas culturais aos candidatos a prefeito de Natal Até agora, só Micarla de Sousa (PV) e Sandro Pimental (PSOL) receberam o documento.

A associação de grupos artísticos República das Artes preparou uma carta proposta de políticas culturais para ser entregue aos candidatos a Prefeitura de Natal.



O documento, elaborado em conjunto com todos os vinte e seis grupos artísticos que fazem parte da associação.



Dentre as ações sugeridas na proposta para o futuro prefeito de Natal estão a reformulação da Lei Municipal de Djalma Maranhão de Incentivo a Cultura, a promoção de um festival dedicado a cultura popular durante a semana do folclore, a isenção do ISS para artistas prestadores de serviços culturais, entre outras.



A carta também chama a atenção para a criação de oficinas de dança, teatro, música, contação de histórias, literatura, nas escolas da rede pública.



A proposta já foi entregue no último sábado (26), aos candidatos Micarla de Sousa (PV) e Sandro Pimentel (PSOL), durante a inauguração do Espaço Cultural Chico Vila, dentro do projeto Arte no Grito, realizado pela República das Artes na Feira do Alecrim.



“Eles vieram em horários diferentes e puderam ter uma boa idéia do que a República das Artes anda produzindo”, afirmou Lenilton.



“Nesta quarta-feira vamos entregar a carta para o candidato Dário Barbosa (PSTU) e ficamos e esperaremos os outros candidatos mostrarem interesse”, destacou.