“Presidente Lula é muito querido e sempre bem-vindo”, afirma Fernando Mineiro Deputado ressaltou que a visita do presidente a Mossoró é unicamente administrativa. No entanto, disse que ele terá fundamental importância na campanha em Natal.

Mossoró – O primeiro dos líderes do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte a chegar à sede da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) foi o deputado estadual Fernando Mineiro. Ele destacou que “o presidente Lula é muito querido e sempre bem-vindo ao Estado”.



Fernando Mineiro ressaltou que a visita do presidente a Mossoró é unicamente administrativa. “Lula veio para a inauguração da Ufersa, da Termoaçu e para referendar a refinaria do Rio Grande do Norte. Aqui em Mossoró, ele não participará de nenhuma manifestação política”, disse.



O deputado frisou, no entanto, que além da importância administrativa, a visita de Lula ao Estado tem um peso político fundamental para a eleição à Prefeitura do Natal. “É o primeiro passo da reta final. O presidente veio para acabar com as especulações e mostrar definitivamente de que lado está”.



Mineiro disse ainda que “assim como o DEM dá prioridade à candidatura de Micarla de Souza, o PT está mostrando que dá prioridade à campanha de Fátima Bezerra. Estamos trabalhando para terminar o primeiro turno empatados ou na frente”.



O evento, que contará com a participação do presidente Luis Inácio Lula da Silva e da governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, está marcado para começar às 12h. Os dois chegarão juntos a sede da Ufersa.