Avaí e América empatam na Ressacada em 1 a 1

FIM DE JOGO



46 minutos - Lance Perigoso!!

Na sobra de bola, Cocito bate de primeira para Fabiano fazer uma defesa tranquila.





45 minutos -

Cássio, do Avaí, recebe cartão amarelo.





44 minutos - Lance Perigoso!!

Abuda quase marca para o Avaí após cabeçada no canto esquerdo de Fabiano.





43 minutos -

A poucos minutos do final da partida, o jogador Elias deve deixar o campo.





42 minutos -

Na cobrança de escanteio, Marquinhos levanta na área e Vandinho sobe mais alto e tira da área.





40 minutos - Lance Perigoso!!

Cocito pega forte na bola que passa à esquerda de Fabiano.





38 minutos -

Cascata faz boa jogada pela direita e tenta tocar com Nicácio. A bola sobra para o Avaí.





36 minutos -

Abuda consegue escanteio para o Avaí. Após cobrança, Júlio Terceiro tira da área, afastando o perigo.





35 minutos - Lance Perigoso!!

Fabiano cai bem e fica com a bola na cobrança de falta do Avaí.





34 minutos -

Partida paralisada. Adalberto comete falta em cima de Abuda. Bola perigosa próxima à meia-lua.





33 minutos -

O América continua pressionando o Avaí buscando o gol da vitória.





30 minutos -

Falta marcada em cima de Vandinho. O jogador tentava a jogada pela esquerda. Na batida, a boal é afastada da área.





29 minutos -

Pela direita, Maracanã com Evando que tenta cruzamento na área. Apenas tiro de meta para o América.





28 minutos -

Partida paralisada. Em um boa jogada de Juliano, Abuda recebe a bola em posição irregular.





26 minutos - GGGGGGGGGOOOOOOOLLLLLLLL DO AMÉRICA. NICÁCIO CONVERTE DA CABEÇA A COBRANÇA DE FALTA. TUDO IGUAL NA RESSACADA.



25 minutos - Lance Perigoso!!

Maizena bate duas vezes e é barrado. NA sobra, Cascata bate forte para Martini espalmar.





23 minutos -

Nicácio consegue bom passe para Jimmy, mas é cortado pela zaga do Avaí.





22 minutos -

O América muda dois j ogadores. Max e Souza deixam a partida para a entrada de Nicácio e Jimmy, respectivamente.



21 minutos -

Partida paralisada. O árbitro marca falta de Max. O Avaí aproveita para fazer a segunda substituição. Abuda entra no lugar de Williams.





19 minutos -

Cobrança de escanteio para o Avaí. Na cobrança, Marquinhos levanta na área e o árbitro assinala tiro de meta ao time de Natal.





18 minutos - Lance Perigoso!!

Maranhão consegue um forte chute e a bola explode em cima de Emerson.



17 minutos -

Saulo faz boa jogada pelo meio. A bola acaba sobrando para a zaga do Avaí.





16 minutos -

Na tentativa de ataque, Max tenta ligar com Maizena, mas erra o passe. Posse de bola do Avaí.





15 minutos -

Juliano recebe cartão amarelo após falta em Maizena. Souza cruza na área e a bola sobra fácil para Eduardo Martini.





14 minutos -

Árbitro marca falta em cima do jogador Souza. No seqüência, Vandinho atrasa com Fabiano.





12 minutos -

Robson tenta domínio de bola pelo lado do América, mas é só lateral para o Avaí.





Jogo segue 1 a 0 para o Avaí.





10 minutos -

Jogo paralisado. O árbitro marca toque de mão do jogador do América na jogada de Arlindo Maracanã.





9 minutos -

Em outra boa jogada, o Avaí chega com perigo ao ataque americano. Evando tocacom Juliano. Na sobra, Valber tenta de bicicleta.





7 minutos - GGOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO AVAÍ. EVANDO ABRE O PLACAR NA RESSACADA COM UM FORTE CHUTE DE FORA DA ÁREA.



5 minutos -

Com Cascata, América cria situaçãoes de perigo na partida. O jogo segue 0 a 0.



4 minutos -

Cascata tenta jogada rola para Vandinho. No chute, o jogador americano foi travado na hora do chute.





3 minutos -

Evando tenta surpreender a zaga americana com boa jogada, mas não deu prossegumento ao lance.





2 minutos -

Max toca com Souza e tabela com Vandinho e sofre a falta, mas o árbitro segue op jogo.





Os times voltam ao campo sem nenhuma modificação na equipe.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - Lance Perigoso!!

Depois do erro pela direita, Evando bate forte de perna direita e Fabiano faz boa defesa.





43 minutos - Lance Perigoso!!

Fabiano salva o América após um forte chute de Marquinhos. Max recebe cartão após falta em cima do jogador.



41 minutos - Lance Perigoso!!

Avaí desce pela direita e Vandinho desarma a jogada. Max recebe a bola e bate forte por cima do gol.





39 minutos -

Marcos Vinícius tenta partir para o ataque ligando com Maracanã. No cruzamento na área, Robson afasta de cabeça.





37 minutos -

Marquinho trabalha a bola pela direita. Evandro erra o passe e o América fica com a posse de bola. Vandinho se machuca e é atendida próximo a lateral.





34 minutos -

Pela direita, Arlindo Maracanã tentou ligar com o ataque e o jogo é parado com falta em Vandinho.





32 minutos -

Pelo time do Avaí, o camisa 16 Juliano deixa o campo para a entrada de Fábio Fidelis, camisa 6.





31 minutos -

Cascata toca com Vandinho e toca com Souza. O Avaí retoma a posse de bola e parte para o contra-ataque.





30 minutos -

Em instantes, o camisa 16 Juliano entra no time do Avaí.





27 minutos -

Max rola para Luís Maranhão. Souza recebe a bola a chuta para o gol, mas a bola fraca fica com Martini.





26 minutos -

Escanteio para o América pela esquerda. Saulo cobra e a bola volta para o atacante. Novo cruzamento, e a bola sai pela última linha.





25 minutos - Lance Perigoso!!

Fabiano sai da grande área e perdeu o tempo da bola. O goleiro conseguiu a recuperação antes dos atacantes do Avaí.





24 minutos - Lance Perigoso!!

Pela ponta direita, Arlindo Maracanã cruza na área americana. Wiliiams tabela a bola e chuta para fora.

22 minutos -

Jogo paralisado. Fabiano se machuca após tirar bola levantada na área por Marquinhos Santos.





21 minutos -

Falta marcada a favor do Avaí. Na cobrança, Marquinho Santos levanta na área e Fabiano tira da área.





19 minutos -

Arlindo Maracanã tenta jogada pela direita, mas é desarmado na hora do chute. Bola do América.





17 minutos - Lance Perigoso!!

Souza faz boa jogada e toca para Max. O goleiro Eduardo Martini se recupera e salva o que seria o primeiro gol do América na partida.





16 minutos -

Evandro faz boa jogada pela direita e vai à linha de fundo para o cruzamento. O árbitro Fabrício Neves marca tiro de meta.





13 minutos -

Bastista tenta jogada pelo meio e Marquinho bate forte para o gol. A bola passa por cima do gol de Fabiano.





12 minutos -

Avaí trabalha pela esquerda com Batista e segue com Cássio. A bola segue e sai pela lateral. Lateral para o time de Santa Catarina.





10 minutos -

Maizena recebe pela meia-direita e arriscou para o gol. A bola passa por cima do gol de Martini.





9 minutos -

Arlindo Macaranã vem pela direita e inverte o jogo. Na seqüência, Valber cai e o árbitro manda seguir.





7 minutos -

Falta em cima de Vandinho, do América. Saulo bateu e na rebatida, Max quase abre o placar. Tiro de meta para o Avaí.





5 minutos - Lance Perigoso!!

Na cobrança da falta, o Avaí explode a bola na trave..





4 minutos -

América desce vai pra cima com Cascata, mas a zaga do Avaí ataneta, corta a tentativa.



2 minutos

- O América é pressionado pela direita com Arlindo Maracanã e Maranhão tira da área, afastando o perigo.