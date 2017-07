Militante do PR culpa Adão Eridan por indeferimento de registro de candidatura

Vlademir Alexandre Adão Eridan nega culpa por indeferimento de registro de candidata.

Com militância em Felipe Camarão – maior reduto eleitoral de Adão Eridan –, Sandra afirma que já estava com a campanha organizada, estando, inclusive, com carros de eleitores adesivados. A notícia de que não poderia lançar a candidatura abalou Sandra.“Eu estou arrasada. Já chorei tanto por causa disso”, declarou Sandra Barbosa, que é a fundadora da Associação de Viúvas do Rio Grande do Norte.A comerciante diz que “não sabe até onde vai a capacidade de Adão Eridan de não ter apresentado as contas de propósito”, mas afirma que a culpa pela impugnação da candidatura é culpa do vereador.“A irresponsabilidade foi de Adão Eridan. Agora eu só tenho que lamentar junto com as pessoas que queriam a minha candidatura”, diz Sandra, lembrando que tinha a intenção de conseguir algo próximo a cinco mil votos.Contudo, Adão Eridan diz que Sandra Barbosa está equivocada sobre a culpa pela impugnação do registro de candidatura dela. De acordo com o vereador, o presidente do PR no município em 2004 era Sid Fonseca, e eram duas outras pessoas – Joãozinho e Júnior – que estavam responsáveis pela arrecadação dos documentos para a prestação de contas dos candidatos.“Eu não prestei conta nem da minha candidatura, quanto mais da dela. O problema foi que ela só deixou a documentação no partido e não foi atrás. Ela como candidata teria que ficar cobrando a regularização”, disse Eridan.Apesar de não ter muitas esperanças de conseguir reverter a decisão da Justiça e conseguir o registro da candidatura, Sandra Barbosa recorreu ao TRE. Na quarta-feira (13), a ex-pré-candidata vai comunicar o impedimento de sua candidatura na Associação de Viúvas do estado.