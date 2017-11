Presos de Pau dos Ferros terminam rebelião após negociação com juiz Diretora explicou que reivindicação partiu de cerca de 20 detentos que afirmam ter o direito à progressão de regime, mas, a morosidade da justiça estaria dificultando.

Os presos do Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros liberam os dois agentes penitenciários que eram mantidos como reféns e terminaram a rebelião promovida nesta segunda-feira (15), após negociação com o juiz da comarca criminal, Ricardo Henrique de Faria.



“O juiz chegou à unidade por volta das 15h30 e os presos apresentaram as reivindicações deles. Por volta das 16h30, os detentos liberaram os dois agentes penitenciários que eram mantidos reféns e acabaram com a manifestação”, explicou a diretora do Complexo Penal, Tereza Márcia Diógenes.



Atualmente, 94 homens estão presos no presídio de Pau dos Ferros. A diretora explicou que a principal reivindicação partiu de cerca de 20 detentos que afirmam ter o direito à progressão de regime, mas, a morosidade da Justiça estaria dificultando.



“Por isso, os presos pediram a presença do juiz Ricardo Henrique de Faria. Ele conversou com os detentos e prometeu analisar todos os processos em um prazo de 30 dias e, em seguida, dizer se concederá ou não a progressão de regime”, disse.



Tereza Márcia destacou que os dois agentes penitenciários, Antonio Dias e Gilmário, foram liberados tranqüilamente, sem nem um dano a integridade física. “Após a negociação, os presos afirmaram que não vão mais fazer nenhuma manifestação”, ressaltou a diretora do Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros.