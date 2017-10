Depois das eleições, veremos se continuaremos aliados à governadora, diz presidente do PV

Karla Larissa Elias Nunes: um problema de cada vez.

De acordo com o dirigente partidário, os correligionários da deputada Micarla de Sousa estão trabalhando para a eleição da parlamentar à Prefeitura, e a manutenção da parceria com a governadora Wilma de Faria na administração estadual não está sendo debatida internamente no partido.“Estamos preocupados em fazer uma campanha propositiva para vencer a eleição. Se estamos recebendo críticas dos adversários de agora, não estamos preocupados com elas. Só depois das eleições veremos se continuaremos aliados à governadora”, disse Elias Nunes.Entretanto, o presidente do PV nega que esteja ocorrendo desgaste entre o partido e a governadora, apesar de Wilma de Faria, em algumas oportunidades, fazer pronunciamentos questionando a capacidade de administrar de Micarla de Sousa.“Não há desgaste porque nós não temos tempo para isso. Estamos procurando mais tempo para ir para as urnas, mas o dia só tem 24 horas. Nossa preocupação, reafirmo, é a eleição de Micarla”, disse Elias Nunes.Mesmo sendo adversária de Micarla em Natal, a governadora continua aliada ao PV em Parnamirim, onde apóia Gilson Moura para a Prefeitura do município.