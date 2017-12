Ações disparam e Bovespa fecha em 9,5%, maior alta desde janeiro de 1999 O dólar comercial fechou em forte baixa, cotado a R$ 1,82, e devolveu parte da disparada sofrida

O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, reagiu às medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos e teve a maior alta em quase uma década nesta sexta-feira (19): 9,57%, aos 53.055 pontos, zerando as perdas acumuladas na semana.



O dólar comercial fechou em forte baixa, cotado a R$ 1,82, e devolveu parte da disparada sofrida nas quatro sessões anteriores. Hoje, o Banco Central leiloou US$ 500 milhões.



A crise de crédito assolou o mercado mundial esta semana e teve impacto mais marcante na última segunda-feira, com a notícia da falência do quarto maior banco de investimentos norte-americano, o Lehman Brothers. O Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou aportes bilionários para elevar a liquidez do sistema financeiro. Também propôs a criação de uma agência para assumir os ativos “podres” dos bancos, em conjunto com o Tesouro do país, e coordenar os processos de compra e venda e de resgate das instituições financeiras.



Outra medida para conter a crise foi o órgão regulador do mercado norte-americano, a Securities Exchange Commission (SEC), proibir a venda a descoberto dos ativos de 799 instituições financeiras. A ação tem como objetivo proteger o próprio mercado e, na prática, significa que os investidores estão proibidos de apostar nas baixas das companhias.



A resposta não foi positiva só no Brasil. Houve expressivas altas nos índices de Wall Street, que dispararam pelo segundo dia consecutivo. Na Eurpora, o dia também foi de alta e o destaque ficou por conta da Bolsa de Paris, que encerrou a sessão com evolução de 9,27%.



Agência Brasil