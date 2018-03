ABC: futuro de Paulo César pode ser definido hoje

Artur Dantas

O atleta explicou que foi surpreendido quando se apresentou no treinamento para o jogo contra o América. “Eu cheguei para treinar normalmente na segunda-feira, até que o supervisor Cléber me informou que o presidente queria falar comigo”, disse. O atleta explicou que a reunião com Judas Tadeu está marcada para o final da tarde desta terça-feira (7).Segundo informações do próprio atleta, a queda de rendimento teria sido a possível causa da reunião com a diretoria. O atleta desmentiu uma crise ou desentendimento com o técnico Artur Neto e ainda com o presidente Judas Tadeu.Paulo César revelou que o técnico lamentou não poder lhe ajudar em assuntos extra-campo. “Artur Neto ficou chateado, mas garantiu que vai fazer o que puder para que eu não deixe o grupo”, explicou.Apesar de não haver uma crise pessoal, Paulo César afirmou que o momento financeiro vivido pelo ABC é delicado e, por esse motivo, aceita pensar em uma negociação da folha de pagamento. O atleta ressaltou que tem contrato com o grupo até o final do ano.