Jogos de hoje mudam posições no G-4 O ABC de Natal perde mais uma posição, caindo apara 8º, o América continua na vice-lanterna.

Três jogos foram disputados na noite desta sexta-feira (4), válidos pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os resultados provocaram a mudança do vice-líder. O Avaí, que perdeu para o Bahia de 2 a 1, cede lugar ao Juventude, que venceu o América de 1 a 0. O time catarinense perdeu a invencibilidade. na competição. Agora, só o Timão está sem perder.



Enquanto isso, o Vila Nova terminava a rodada como o time mais próximo do Corinthians, líder isolado da Série B. A equipe bateu o Fortaleza de virada, mas vitória do Juventude nos acréscimos acabou-empurrando-o para o terceiro lugar.





Confira a 9ª rodada



Terça-feira

Criciúma-SC 0 x 3 Paraná-PR

Brasiliense-DF 2 x 0 Ponte Preta-SP

Santo André-SP 3 x 1 CRB-AL



Sexta-feira



Juventude-RS 1 x 0 América-RN

Bahia-BA 2 x 1 Avaí-SC

Fortaleza-CE 1 x 2 Vila Nova-GO



Sábado



16h10

Corinthians-SP x São Caetano-SP

ABC-RN x Ceará-CE

Barueri-SP x Bragantino-SP



20h30

Marília-SP x Gama-DF