Luiz Almir denuncia veto da coligação à sua participação em vídeo de candidato a vereador

Júlio Pinheiro Luiz Almir e Wober Júnior: divergências na coligação.

De acordo com o único deputado do PSDB potiguar, o vídeo, que foi gravado em uma produtora independente, só pedia que “os amigos de Luiz Almir, quem gostava do deputado, votasse em Márcio Godeiro para vereador”. No entanto, a inserção teria sido barrada pela coligação.“Wober que não deixou que fosse veiculada uma inserção comigo. Lamento muito por isso, porque eles podem acabar prejudicando o único candidato do PSDB que tem reais chances de conseguir a eleição de vereador”, disse Luiz Almir.O candidato disse que vem se sentindo discriminado dentro do partido e que as atitudes hostis da coligação contra Márcio Godeiro partem, principalmente, por parte do PPS. “O problema é que o PSDB está se deixando mandar pelo PPS (sic)”, afirmou, lembrando que não tem participado de campanhas majoritárias.Sobre o futuro no partido, Luiz Almir diz que não sabe se permanecerá no PSDB após a eleição, mas que ainda não há nenhuma discussão nesse sentido. Segundo o parlamentar, “não há divergências com o partido, mas uma tristeza muito grande”. “Eu tenho ajudado o partido em eleições de Ceará-Mirim, Pureza, Maxaranguape, Monte Alegre, mas me sinto discriminado”, declarou.O deputado só pretende discutir sobre o futuro dentro do partido após a eleição. “Vamos aguardar e Deus sabe o que vai resolver”, finalizou.