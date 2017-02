Chávez e Uribe garantem retomada das relações entre Venezuela e Colômbia Depois do encontro a portas fechadas, os presidentes anunciaram que trataram de temas energéticos, alimentares e econômicos entre os dois países.

Os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e da Colômbia, Álvaro Uribe, estiveram reunidos na sexta-feira (11) no município Los Taques, em Falcón, no noroeste da Venezuela, em uma tentativa de normalizar as relações diplomáticas.



“Venezuela e Colômbia começaram hoje uma nova etapa dentro das relações”, disse Chávez, de acordo com a Agencia Bolivariana de Noticias.



Depois do encontro a portas fechadas, os presidentes anunciaram que trataram de temas energéticos, alimentares e econômicos entre os dois países.



Segundo Chávez, eles se dispuseram a realizar um intercâmbio comercial e trocar experiências nas áreas da saúde, educação e social. “Devemos trabalhar isso juntos, porque só unidos conseguiremos o avanço da região latino-americana”, disse o presidente da Venezuela.



Chávez disse que é preciso virar a página para começar uma nova etapa e recuperar o tempo perdido para enfrentar problemas comuns. Ele afirmou que os dois presidentes estão dispostos a retomar as relações humanas e políticas entre os países.



As relações bilaterais entre os governos estavam rompidas desde novembro do ano passado, quando Uribe negou autorização a Chávez para continuar mediando a libertação de reféns com as Farc.



A situação piorou quando tropas do Exército colombiano invadiram o território do Equador e mataram o comandante Raúl Reyes, que era o número dois na hierarquia das Farc. Chávez criticou a ação da Colômbia e se solidarizou com o presidente Rafael Correa.