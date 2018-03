Ney Júnior: Eu me preparei para ser vereador

Delma Lopes Ney Júnior garante que vai "honrar o nome que tem".

Muitos pensam assim, mas o novo vereador diz que quer ser reconhecido pelo trabalho que fará na Casa, em busca de “garantir os direitos das pessoas”. Filho do ex-deputado federal, Ney Lopes de Souza com dona Abigail de Andrade Souza, o jovem advogado diz saber “o peso do nome” que carrega e promete saber “honrar”.No primeiro contato com Ney Lopes Júnior, a impressão é de estarmos diante de um rapaz tímido e discreto. Bem, talvez a segunda definição se aproxime do seu perfil, mas tímido ele não é. Basta uma conversa rápida e logo vem à tona a sua personalidade. Júnior demonstra conhecimento do que fala e não faz apenas jogo de palavras, como tantas comuns nos discursos políticos.“Hoje a Câmara é um órgão assessório da Prefeitura de Natal, e não deve ser assim. Essa subordinação tem que acabar. A relação será de respeito e cordialidade”.A explicação está na sua trajetória, apesar de jovem, o seu contato com a política começou cedo na militância da política estudantil, só depois é que ingressou na partidária. Em seu currículo coleciona títulos como o de Mestre em Direito Internacional pelo Washington College of Law. Além apresentar um programa diário na televisão onde transmite informações e esclarece dúvidas jurídicas intimamente ligadas ao cotidiano dos telespectadores. Este já um fruto da sua formação, também como jornalista pela Universidade Potiguar.“Eu tinha muita confiança que entraria na câmara”, afirma o vereador eleito que não perde a oportunidade de exaltar a colaboração do seu partido, o DEM, na eleição de Micarla de Sousa (PV).“O partido como um todo acreditou no projeto de Micarla, ela foi eleita e fez por merecer, mas o grande vitorioso foi o senador José Agripino”, opina.Ney Júnior provoca os petistas quando diz que o presidente Lula também “fez a parte dele para a vitória de Micarla”, se refere ao discurso do presidente durante o comício na Av. Itapetinga, no qual fez críticas duras ao seu opositor, José Agripino que, aliás, deve fazer um pronunciamento na tarde desta terça-feira (7), no plenário do Senado.