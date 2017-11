Candidatos só poderão ser detidos ou presos em caso de flagrante delito

A partir do próximo dia 20, candidatos aos cargos de prefeito e vereador estarão amparados pelo art. 236, §1º do Código Eleitoral. O artigo diz que a partir desta data nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.O secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Albuquerque informa que, além dos crimes eleitorais previsto na legislação como compra de votos, boca de urna, fraude eleitoral, o candidato pode ser preso em flagrante por crime comum a exemplo dos crimes de trânsito, bem como, outros delitos especificados na legislação penal.De acordo com o secretário, “qualquer cidadão poderá levar a notícia de crime praticado por candidato ao juiz eleitoral, Ministério Público ou autoridade policial do seu município”, ressalta.*Com informações da Assessoria/TRE