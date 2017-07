Um romance de maus costumes

Divulgação O Dia das Moscas, romance de estréia do escritor Nei Leandro de Castro

Vlademir Alexandre “É muito importante que exista esse tipo de publicação. Editar livros não é um trabalho fácil".

A edição original do livro, lançada em parceria com o jornal carioca Pasquim, teve distribuição restrita ao eixo Sul e Sudeste, passando praticamente despercebido na terra natal do autor.Na época, Nei Leandro colaborava com freqüência para o período carioca, assinando artigos e crônicas sob o discreto pseudônimo de Neil de Castro. Foi com essa alcunha que o escritor assinou seu primeiro livro, rapidamente absorvido pela crítica especializada e pelos colegas literatos do Sul.A escritora gaúcha Lara de Lemos escreveu à época que “o livro coloca o autor entre os escritores da linha de frente do Brasil”. O cartunista e jornalista Jaguar chamou o romance, em artigo publicado no próprio Pasquim, de “um livro moleque sobre o Nordeste”, acrescentando que o escritor potiguar havia “acertado na mosca”.Escrito como uma versão perversa dos romances de costumes do século XIX, O Dia das Moscas apresenta uma trama intercalada por vários personagens. A saga começa com o encontro do caçador de socós Cançado que se envolve com a índia Hosana. Da união, saem vários filhos.Entre eles está Anunciada, que casa-se com o metódico tabelião Honório e daí surgem uma imensa prole que ajudará a constituir a formação da “nação dos potiguares”. “É a história de uma família, com muitas intrigas e uma boa dose de ironia”, define o autor, sem dar muitas pistas sobre o enredo.Os leitores dessa nação, contudo, não viram ou leram quase nada disso. Os poucos exemplares de O Dia das Moscas que chegaram a Natal vieram pelas mãos de algumas figuras um pouco mais antenadas que, já na época, trataram de fazer correr a fama do livro pelas ruas da cidade. Mesmo contando com a admiração de alguns desses leitores pioneiros, Nei Leandro de Castro considera o livro praticamente inédito em Natal.Depois de tanto tempo engavetado, o projeto de uma reedição do livro acabou vingando graças à proximidade do autor com o selo Jovens Escribas. Entusiasta da publicação independente, Nei Leandro não cansa de ressaltar a importância em buscar iniciativas próprias, a revelia das grandes editoras.“É muito importante que exista esse tipo de publicação. Editar livros não é um trabalho fácil. Por isso, quando uma iniciativa como essa dos Jovens Escribas ou como a de Abimael Silva [da editora Sebo Vermelho] surge, tem mais é que ser aplaudida”, afirma.