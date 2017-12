Garibaldi parabeniza governo Lula e cobra aeroporto de São Gonçalo

Vlademir Alexandre

O senador destacou que antes o RN era produtor de chelita, que sumiu da economia do Estado. “Hoje, somos produtores de petróleo. Vamos refinar, 30 mil barris de petróleo por dia. Mas, o Rio Grande do Norte quer mais e nós vamos ter”, afirmou.Garibaldi agradeceu ao presidente Luis Inácio Lula da Silva e disse: “presidente, este Estado precisa inaugurar em uma festa como essa o novo aeroporto de São Gonçalo. Sabemos que o senhor está dando total apoio, mas que procedimentos burocráticos fazem demorar esse processo”.O presidente do Senado aproveitou o uso da palavra para dizer que assim como ele, a governadora Wilma de Faria tem lutado pelo desenvolvimento do Estado. “Eu digo isso sem medo, porque nós superamos as divergências do passado. Tudo isso em favor do Rio Grande do Norte”, ressaltou.